Funcionário encontra anel de diamante de Marina Ruy Barbosa e explica suposta demissão; entenda

A atriz Marina Ruy Barbosa perdeu um anel de diamantes durante festa de luxo, na última sexta-feira (26), e prometeu recompensa de R$ 10 mil para quem encontrasse o objeto. No entanto, conforme o portal Em Off, funcionário que teria achado a joia enquanto varria o chão do hotel Rosewood não recebeu a quantia e ainda foi cortado de serviços.

“Eu estava com as luvas e abracei, beijei, tirei foto com muita gente. Em um determinado momento, percebi que o anel não estava no meu dedo, mas, aí, acharam e devolveram. Ufa!”, detalhou em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

O funcionário Tales Neves alega ter sido responsável por encontrar o anel. Em um primeiro momento, jogou o anel no lixo, por não saber do valor. Após saber que Marina havia perdido, buscou para devolver à atriz.

Segundo Tales, Marina o agradeceu, mas não pagou a recompensa. “Ela me agradeceu muito, tirou foto comigo e com mais duas pessoas que, no caso, eram a minha líder e o braço direito dela” disse.

Funcionário explica suposta demissão

Após boatos de que ele teria sido demitido, o funcionário, que trabalhava em uma empresa terceirizada, explicou que foi cortado do serviço do hotel.

“Não houve demissão por parte da cooperativa. Como eu sou terceirizado e houve, infelizmente, a falta de atenção em varrer o anel e também fiz o mutirão nas redes sociais, fui cortado do hotel. Trabalho na cooperativa faz tempo, sei os procedimentos", explicou.

Conforme Tales, a empresa não vão oficializar que ele foi "banido". "Isso só acontece quando você é pego roubando ou briga durante algum evento. Aí, nesse caso, eles falam: ‘você não vem mais’".

Tales Neves Funcionário "Mas no meu caso não, eles vão falar só que não tem escala, principalmente em eventos do hotel, que foi onde aconteceram os fatos”.

Pronunciamento de Marina

Após a repercussão da suposta demissão de Tales, Marina se pronunciou sobre o caso, alegando que a gestora responsável pelo rapaz entregou o anel como se tivesse encontrado. "Não sei sobre esse rapaz", disse.

“A equipe me apresentou uma moça chamada Francisca como a pessoa que achou o anel. E eu, claro, peguei o contato dela, tirei até uma foto pra registrar, e na segunda faria o combinado de enviar o agradecimento. Não estou entendendo”, relatou.

Por fim, a atriz ainda acrescentou que tirou foto com Francisca porque ela lhe entregou o anel. “O meu contato foi com ela. Eu realmente não sei sobre esse rapaz”, justificou a atriz.