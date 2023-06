Flávia Pavanelli abre closet luxuoso e impressiona: ‘parece uma loja’

Flávia Pavanelli abriu a mansão que mora com a família para o canal do YouTube “Pod Delas”, no quadro “Pod Entrar”, apresentado por Lucas Rangel.

A influenciadora digital mora em uma casa com os pais, Flávio e Luciana, e a irmã, Maria Clara. Um dos espaços que impressiona no vídeo é o closet luxuoso de Flávio. O próprio Lucas Rangel fica impressionado ao entrar no local. “É impecável. Parece que você está em uma loja”, diz ele, sobre a organização do espaço.

Flávia explica que gosta de organizar suas roupas por cores, para facilitar na hora de escolher o look. A influenciadora também deixa Lucas mostrar no vídeo sua gaveta de joias. Uma das peças que ela exibe no tour é um relógio com diamantes, que Flávia disse ter comprado por R$ 200 mil.

“Óculos é uma coisa que parei de investir. Eu perco. Não adianta mais. Agora eu só compro barato, da Shein”, revelou ela no bate-papo.

Foto: Reprodução/Youtube

“Bolsa também é um investimento. Essa é uma bolsa que comprei há três anos por R$ 30 mil, da Dior, que já é um baita investimento. Mas hoje, se você for à loja, ela deve tá uns R$ 60 mil. Se eu abrir minha boca para vender essa bolsa, eu não vendo por menos de R$ 45 mil. Já ganhei R$ 15 mil”, contou ainda Flávia, sobre investir em bolsas de grife de luxo.

A influenciadora ainda mostrou no tour a sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, área externa e piscina da mansão, que ela mora há cinco anos. No bate-papo com Lucas, ela revelou o desejo de morar sozinha em breve. “Eu sempre me senti bem, mas agora estou numa fase de ver um apartamento para morar sozinha”, disse a influencer, de 25 anos.