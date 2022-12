Fiuk se posiciona sobre término com Thaisa Carvalho: 'não foi uma decisão tomada agora'

Fiuk disse nas redes sociais, nesta quinta-feira (8), que terminou há um tempo o relacionamento com a atriz Thaisa Carvalho. Foi a primeira vez que o ex-BBB se pronunciou sobre o assunto. "Não foi uma decisão tomada agora", afirmou.

O comentário do filho de Fábio Jr. veio após repercutir na internet um vídeo de Thaisa visivelmente emocionada falando sobre o fim do namoro. "Só queria dizer que eu estou muito triste pela forma como foi anunciado nosso término. Eu não tive nem tempo de contar para minha família. Eles ficaram sabendo junto com vocês", desabafou a influenciadora.

"Acabei de ver os stories [de Thaisa] e tudo o que está surgindo sobre o término do meu relacionamento e, para que não se crie mais nenhuma especulação ou ruído sobre o assunto, achei melhor me posicionar", começou Fiuk.

Segundo ele, que apareceu solteiro na 'Farofa da Gkay', em Fortaleza, o relacionamento acabou "de maneira conjunta" e há algum tempo. "Nós dois entendemos que estamos em momentos diferentes e com objetivos diferentes", explicou.

O cantor também disse que "nenhum término é fácil" e possível de superar da noite para o dia. "Tenho muito amor e muito respeito pela nossa história", garantiu.

Fiuk e Thaisa

A história do ex-casal começou mais de dez anos atrás, quando Fiuk interpretou Bernardo em 'Malhação', na TV Globo, e Thaisa começou a acompanhá-lo como fã. À época, ela tinha 12 anos de idade e chegou a conhecê-lo pessoalmente.

Os dois assumiram o relacionamento em setembro do ano passado, poucos meses após o Fiuk sair do BBB.