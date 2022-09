Final do MasterChef será nesta terça (6); veja horário e onde assistir ao vivo

Nesta terça-feira (6), será exibida final do reality show gastronômico Masterchef 2022. O programa, da Band TV, começa às 22h30 e pode ser acompanhado no site da emissora ou no aplicativo BandPlay.

O troféu e o título de melhor cozinheiro amador do País, além de outros prêmios, serão disputados por Fernanda e Lays.

Como será a prova final?

Lays e Fernanda terão a oportunidade de apresentar receitas autorais na prova final. As cozinheiras deverão fazer um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – que traduza suas trajetórias e visões da gastronomia.

Quem conseguir entregar as melhores receitas conquista o título de MasterChef Brasil 2022.

Legenda: Reality show culinário é transmitido pela Band às terças-feiras Foto: Melissa Haidar/Band

Além do troféu, a grande vencedora leva para casa um prêmio de R$ 300 mil, um carro, produtos eletrônicos para casa, entre outros prêmios. A campeã ainda ganha um curso completo na maior e mais renomada escola de gastronomia, a Le Cordon Bleu.

Já a segunda colocada poderá fazer um curso de pâtisserie.

Que horas começa o Masterchef 2022 hoje?

O programa começa às 22h30, na Band TV, no site da emissora e no aplicativo BandPlay.