Filme 'Nomadland' leva principais prêmios do Critics' Choice Awards; veja lista

Após a polêmica edição de 2021 do Globo de Ouro, a temporada de premiações da indústria cinematográfica nos EUA continuou neste domingo (8), com a mais especializada e contida cerimônia do Critics' Choice Awards, que concentra prêmios para cinema e TV concedidos por associação de críticos dos EUA e do Canadá. A cerimônia foi apresentada pelo terceiro ano consecutivo pelo comediante Taye Diggs, em formato virtual.

O filme 'Nomadland', de Chloé Zhao, ganhou os principais prêmios da noite, o de Melhor Filme e Melhor Direção, assim como de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Cinematografia. O líder de indicações, "Mank", da Neflix, acabou levando apenas do prêmio de melhor Design de Produção, mas o streaming também levou prêmios por 'Os 7 de Chicago' e 'A Voz Suprema do Blues', sendo o último responsável por uma consagração póstuma para o ator Chadwick Boseman.

Já nas categorias televisivas, a Netflix, que liderava o número total de indicações, levou a melhor em Melhor Série Dramática e Melhor Minissérie, por "The Crown" e "O Gambito da Rainha", respectivamente. As duas séries também receberam 4 prêmios nas categorias de atuação.

O vencedor do prêmio de filme em língua estrangeira, "Minari", é uma produção americana, que se encaixou na categoria por ter mais da metade de seus diálogos em coreano.

Zendaya, protagonista do filme "Malcolm & Marie" (Netflix) e da série "Euphoria" (HBO), ganhou um prêmio especial dedicado a carreiras de futuro promissor.

Confira os vencedores em todas as categorias:

Ator Coadjuvante: Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro" (Warner Bros)

Atriz Coadjuvante: Maria Bakalova, "Borat: fita de cinema seguinte" (Amazon Studios)

Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Gillian Anderson, "The Crown" (Netflix)

Ator Coadjuvante em Série de Drama: Michael K. Williams, "Lovecraft Country" (HBO)

Ator Coadjuvante em Minsissérie: Donald Sutherland, "The Undoing" (HBO)

Atriz Coadjuvante em Minsissérie: Uzo Aduba, "Mrs. America" (FX)

Ator ou Atriz Jovem: Alan S. Kim, "Minari" (A24)

Ator em Série de Drama: Josh O'Connor, "The Crown" (Netflix)

Atriz em Série de Drama: Emma Corrin - "The Crown" (Netflix)

Atriz em Minissérie: Anya Taylor-Joy - "O Gambito da Rainha" (Netflix)

Ator em Minissérie: John Boyega - "Small Axe" (Amazon Prime Video)

Filme de Comédia: "Palm Springs" (Hulu/Neon)

Especial de Comédia: "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill" (Netflix) & "Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia" (Netflix)

Elenco: "Os 7 de Chicago" (Netflix)

Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Daniel Levy, "Schitt's Creek" (Pop TV)

Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Hannah Waddingham - "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Ator em Série de Comédia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Atriz em Série de Comédia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" (Pop TV)

Série de Comédia: "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Série de Drama: "The Crown" (Netflix)

Talk Show: "Late Night with Seth Meyers" (NBC)

Minissérie: "O Gambito da Rainha" (Netflix)

Prêmio #SeeHer: Zendaya

Filme para TV: "Hamilton" (Disney Plus)

Série em Fomato Curto: "Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler" (AMC)

Música: "One Night in Miami" (Amazon Studios) - "Speak Now"

Direção: Chloé Zhao, "Nomadland" (Searchlight Pictures)

Cinematografia: "Nomadland" (Searchlight Pictures) - Joshua James Richards

Edição: "Sound of Metal" (Amazon Studios) - Mikkel E.G. Nielsen & "Os 7 de Chicago" (Netflix) - Alan Baumgarten TIE

Efeitos Visuais: "Tenet" (Warner Bros)

Cabelos e Maquiagem: "A Voz Suprema do Blues" (Netflix)

Figurino: "A Voz Suprema do Blues" (Netflix) - Ann Roth

Design de Produção: "Mank" (Netflix) - Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)

Melhor Ator: Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues" (Netflix)

Roteiro Original: "Promising Young Woman" (Focus Features)

Roteiro Adaptado: "Nomadland" (Searchlight Pictures)

Melhor Filme em Lingua Estrangeira: "Minari" (A24)

Trilha Sonora: "Soul" (Pixar) - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Melhor Atriz: Carey Mulligan, "Promising Young Woman" (Focus Features)

Melhor Filme: "Nomadland" (Searchlight Pictures)