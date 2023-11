Filme ‘Divertida Mente 2’ traz novas emoções em teaser inédito; veja vídeo

A Disney divulgou, nesta quinta-feira (9), o primeiro teaser de “Divertida Mente 2”, um dos filmes mais aguardados pelos fãs da Pixar. O projeto chega aos cinemas em junho de 2024, nove anos depois do primeiro longa-metragem.

Veja teaser

Nova emoção

Ansiedade, a nova emoção de Riley, protagonista do filme, é o destaque do teaser. Maya Hawke, a Robin, de “Stranger Things”, é a dubladora da personagem no idioma original.

“Divertida Mente” arrecadou 858,8 milhões de dólares ao redor do mundo, sendo uma das maiores bilheteria da história do estúdio.