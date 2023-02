Filme 'Baião de Dois' é destaque em 'Tela Quente' nesta segunda-feira (6)

O filme "Baião de Dois", dirigido pelos cearenses Allan Deberton e André Araújo, é destaque na "Tela Quente" desta segunda-feira (6). Produzido pela Deberton Filmes, em parceria com a Globo Filmes, a obra conta com a participação de produtores, autores, diretores e elenco do Ceará.

A produção audiovisual será exibida às 23h55, logo após o Big Brother Brasil (BBB) 23.

Veja chamada:

O ator cearense João Fontenele, intérprete do personagem Zezé, comentou com alegria a exibição do filme na faixa nobre da TV Globo.

A narrativa do filme se passa em uma praia do Ceará. Os funcionários da barraca "Baião de Dois" se preparam para comemorar o Natal, cada um com seus respectivos planos para a data. Quando, por conta de uma crise, seu chefe decide abrir a barraca durante as festas de fim de ano, tudo o que os funcionários haviam planejado falha.

João Fontenele Ator Ver o filme 'Baião de Dois' novamente e com repercussão nacional, me traz muita alegria e orgulho, pois é um projeto que enaltece as praias cearenses, nosso calor e nosso sotaque. O personagem Zezé me enche o coração, pois foi um personagem que pude construir com várias referências da minha vida em Acaraú e em Fortaleza. Como uma pessoa que cresceu na praia, fiquei feliz pelo contexto da história do filme. Por ser um filme de comédia, na preparação foi possível muito improviso

A produção conta ainda no elenco principal com Ana Marlene, Emídio Gazebo, James Pierre, Jardeson Cavalcante, Larissa Goes, Lira Holanda e Nonato Carvalho.

Identidade cearense

Com roteiro de André Araújo, "Baião de Dois" é um especial que passou por consultoria das mãos dos diretores José Alvarenga Jr. e Luiz Henrique Rios.

Reconhecidos pela atuação no setor do cinema e do teatro, tanto Deberton como Araújo tiveram pela frente a missão de desenvolver um produto para TV. O desafio foi criar um argumento sobre o Natal, mas que tivesse a identidade cearense.