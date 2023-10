Filhos de Faustão e Gugu duelam no Lip Sync do Domingão com Huck neste domingo (8); veja detalhes

O palco do Domingão com Huck, neste domingo (8), terá um duelo pesadíssimo durante a disputa da ‘Batalha do Lip Sync’. Na atração, os filhos de Fausto Silva e Gugu Liberato, João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, respectivamente, farão duas apresentações.

A primeira será com poucos adereços, e a segunda com direito a figurino, balé, caracterização e cenário especial. O musical do programa, comandado por Luciano Huck, fica por conta de Joelma, que canta os hits da música paraense que ganharam o mundo.

QUE HORAS COMEÇA A Batalha do Lip Sync HOJE?

A Batalha do Lip Sync começa após o 'Futebol’, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.