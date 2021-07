Filhos de Eddie Murphy e Martin Lawrence estão namorando

O filho do ator Eddie Murphy, Eric Murphy, 32 anos, está namorando a filha do ator Martin Lawrence, Jasmin Lawrence, 25 anos. Os pais dos dois contracenaram juntos nos filmes "Até que A Fuga os Separe" (1999) e "O Príncipe das Mulheres" (1991).

Legenda: Os pais dos dois atuaram em filmes de comédia em Hollywood Foto: reprodução

Eric já tinha dado sinais sobre o relacionamento no fim de junho, quando postou uma foto de ambos afirmando estar "de cabeça para baixo" com a amada. Nesse sábado (10), foi a vez de Jasmin publicar um registro com palavras amorosas.

"Feliz aniversário, meu amor! Eu sou incrivelmente abençoada em conhecê-lo, amá-lo e tê-lo ao meu lado. Um brinde a muitas outras bênçãos, risadas e lindas memórias! Eu te amo muito!", escreveu ela em uma postagem com fotos do par.

De acordo com o USA Today, a atriz compartilhou nos Stories um vídeo de Eric assoprando as velas de um bolo de aniversário. Havia um emoji de coração na postagem.

Conforme o portal UOL, Eric é também filho de Paulette McNeely, sendo o primeiro dos dez filhos de Eddie Murphy. O ator também tem herdeiros com Nicole Murphy, Tamara Hood e Melanie Brown, do grupo Spice Girls.

Ainda segundo a publicação, Jasmin também é a primogênita de Martin Lawrence, do casamento com a ex-mulher dele, Patricia Southall. O artista também é pai de Iyanna e Amara com a ex-esposa Shamicka Gibbs.

Segundo a revista Monet, o casal tem seguido os passos dos pais, nomes conhecidos do humor norte-americano, na indústria do entretenimento. A jovem esteve no elenco de ‘Bad Boys para Sempre’ (2020), estrelado pelo pai dela ao lado do ator Will Smith. Já Eric tem atuado como roteirista e dublador.