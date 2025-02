Filho de Michael Jordan é preso por dirigir bêbado, sob efeito de cocaína e tentar fugir de policiais nos EUA

Marcus Jordan, filho da lenda da NBA Michael Jordan, fugiu de policiais da Califórnia antes de ser detido sob as acusações de direção sob efeito de substâncias, posse de cocaína e de resistir à prisão. Imagens da abordagem policial no Condado de Seminole, na Califórnia, foram divulgadas pelo site americano TMZ, nessa terça-feira (4).

Vídeos produzidos pela câmera de bordo de uma viatura e por outro equipamento corporal de um policial mostraram que ele percorreu vários quilômetros de ruas da Califórnia na fuga.

A fuga, no entanto, foi frustrada pelos policiais do Departamento de Polícia de Maitland, que acabaram chegando ao fugitivo.

Ele ainda deu "carteirada" para tentar escapar da prisão. "Cara, eu sou Marcus Jordan. Sou filho de Michael Jordan", ele disse filho do atleta ao ser preso. "Não estou fazendo nada de errado. Só estou tentando chegar em casa. E fiz uma curva errada. OK?", se defendeu.

O relatório da ocorrência aponta que os policiais notaram os faróis do carro de Marcus ao lado de uma ferrovia. O automóvel tinha danos no para-choque e as pedras do chão do local mostraram que o carro passou por lá em alta velocidade, o que reforçou a acusação de fuga.

Jordan pediu ajuda para tirar o carro, preso próximo aos trilhos. Ele alegou que fez uma curva errada, mas os policiais apontaram para sua fala arrastada e os olhos vermelhos.

Ele foi preso por dirigir sob efeito de álcool depois que os policiais o fizeram passar por três testes de sobriedade e teve uma substância branca em pó encontrada nas calças que posteriormente acabou testando positivo para cocaína.

Jordan foi liberado da cadeia do Condado de Orange na tarde de terça-feira e responderá ao processo em liberdade.