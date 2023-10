Filho de Marília Mendonça ainda não sabe sobre acidente da mãe, diz Murilo Huff

O cantor e compositor Murilo Huff contou que Leo, filho dele com Marília Mendonça, ainda não sabe sobre o acidente de avião que vitimou a mãe em 2021.

Em entrevista ao programa “É de casa”, da TV Globo, Huff explicou que ele e a avó decidiram ainda não dar detalhes sobre a morte da artista ao pequeno.

“Ele é muito novinho para entender o que aconteceu, a gente ainda não explicou com detalhes, pela pouca idade que ele tem. Claro que a gente fala dela, mostra foto, mostra vídeo. Ele sabe quem é a mamãe“, disse Murilo.

“No momento certo, a gente vai explicar tudo o que aconteceu e ele com certeza vai saber quem foi a mãe dele como profissional e, principalmente, como pessoa, como mãe“, acrescentou o pai de Leo.

Causa do acidente

Nesta última semana, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação sobre a causa da queda do avião bimotor que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em 2021.

“O acidente ocorreu pela falta de sinalização da rede, pela ausência de carta de aproximação visual e por essa rede estar colocada na mesma altura do tráfico padrão, que é de 1.000 pés“, defendeu o advogado Sérgio Alonso, que representa a família do piloto Geraldo Medeiros.

Conta no Instagram

Também nesta semana, na quinta-feira (05), perfil da cantora saiu do ar no Instagram. Segundo a coluna Splash, do UOL, o problema aconteceu devido a um "processo de verificação automática" que a rede social executa rotineiramente. O perfil segue desativado.