Filho de Fred, do BBB 23, reage a vídeo do pai cantando no confessionário do reality; veja

O pequeno Cris, filho do jornalista Fred e da influenciadora Bianca Andrade, viralizou nas redes sociais em um momento fofo, reagindo ao vídeo gravado pelo pai no confinamento do Big Brother Brasil 23. As imagens, compartilhadas pelo perfil oficial do brother, mostram o menino reagindo a Fred cantando a música 'Fazendinha', do Mundo Bita.

No Instagram, o vídeo recebeu mais de 500 mil curtidas e 2,3 milhões de visualizações. Famosos e amigos do casal deixaram comentários afetuosos destinados ao bebê, que tem um ano e seis meses. Caio Paduan, Cauê Campos e Rafael Portugal, por exemplo, foram alguns dos que deixaram mensagens.

Veja:

"O fofurômetro explodiu aqui, é de deixar qualquer segunda-feira mais feliz! O Neneco é especial demais", diz a legenda da publicação, feita originalmente no perfil de Fred. Cris é filho dele e de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que integrou o elenco do BBB 20.

Desde abril de 2022, Fred e Bianca não estão mais juntos, mas compartilham momentos juntos da criação de Cris. A relação dos dois, inclusive, chegou a ser citada nas redes sociais como um exemplo de maturidade entre pais.