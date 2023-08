Filho de Faustão fala de estado de saúde do pai após passar a noite com ele

Um dos filhos de Faustão, João Guilherme Silva, falou sobre o estado de saúde do pai, nesta segunda-feira (21), após dormir com o apresentador no hospital Israelita Albert-Einstein, em São Paulo.

“Ele está bem, passei a noite aqui com ele. Está bem. Agradecemos o carinho de todos”, disse o jovem à CNN, antes de entrar no carro e deixar o local.

Transplante

No domingo (20), o hospital emitiu um comunicando notificando que Faustão precisará de um transplante de coração e aguarda por um doador na fila administrada pelo sistema público de saúde.

O apresentador está internado desde o dia 5 de agosto, com um quadro de insuficiência cardíaca, que se agravou. O apresentador está realizando diálise e necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração.