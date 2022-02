Filho de Fábio Jr. e Mari Alexandre completa 13 anos e recebe parabéns do pai nas redes sociais

O filho de Fábio Jr. e Mari Alexandre, Záion, completou 13 anos na última segunda-feira (21) e recebeu os parabéns do pai por meio das redes sociais. Entre os seguidores, ele chamou atenção por conta da semelhança física com o cantor.

"Parabéns, filho. Que Deus continue te abençoando e iluminando para o melhor caminho sempre. Te amo muitão", escreveu na legenda da imagem no Instagram.

Relação de pai e filho

A data, no entanto, foi festejada pelo menino ao lado da mãe, em São Paulo. Ainda em 2020, Mari Alexandre havia revelado nas redes sociais que a relação com o ex-marido era complicada. Os dois encerraram a união em 2014.

Na legenda de uma foto, ela revelou que o filho passou meses sem ver o pai, alegando que isso se dava ao "ciúmes doentio" da atual mulher de Fábio, a bancária Fernanda Pascucci.

"Cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho, sobre a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem com o seu pai. Muitas vezes o Zaíon me relatou que tinha vontade que seu pai o visitasse em sua casa, e muitas vezes fez esse pedido ao seu pai. E relatou a falta de privacidade que tem com o seu pai, porque a esposa a atual sempre está ativamente em cima", escreveu na época.