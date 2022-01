Filho de Batoré diz não saber sobre câncer do pai

Admir Uduvic da Silva, empresário do humorista Batoré, disse que o filho do ex-A Praça É Nossa desconhece a informação de que o pai estaria com câncer. O artista morreu nesta segunda-feira (10), aos 61 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da cidade de São Paulo. As informações são do G1.

"O filho me disse que não sabia sobre câncer, como está sendo falado, e o único tratamento que fazia era contra depressão", disse Admir ao G1.

Ivanildo Gomes Nogueira foi velado no ginásio multiuso de Cabreúva, em São Paulo. Ele foi sepultado na tarde desta terça-feira (11) no Cemitério Municipal da cidade.

Ainda conforme Admir Uduvic da Silva, no domingo (9) o humorista teve dificuldade para respirar e inchaço nas pernas. Ele foi levado para a UPA e sem seguida internado. Apesar de ter apresentado melhora na manhã da segunda-feira, não resistiu.

Trajetória

Embora tenha nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, o humorista se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base em times paulistas.

Conhecido pelos bordões “você pensa que é bonito ser feio?” e “ah, para, ô”, o personagem Batoré ganhou grande destaque quando passou a integrar o elenco do programa "A Praça é Nossa", do SBT, nos anos 1990.

Ator, Ivanildo também foi contratado pela Rede Globo para atual na novela "Velho Chico", em 2016. No folhetim, ele fez o papel do delegado Queiroz.

Batoré também foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos pelo Partido Progressistas (PP).