Filho de Antonio Fagundes relata ter apanhado na rua: ‘eram uns 20 caras’

Bruno Fagundes, filho dos atores Antonio Fagundes e Mara Carvalho, revelou, durante entrevista, já ter sofrido violência na rua por ser gay. A declaração foi a primeira sobre o assunto após ele assumir namoro com o ator Igor Fernandez.

“Eu já apanhei na rua. Eu tinha mais ou menos 20 anos e estava andando com dois amigos, perto da avenida Paulista. E passaram uns 20 caras que, não sei se faz muito sentido chamar assim, mas seriam skinheads. Eu me lembro de pensar enquanto apanhava: ‘Eu tenho sorte de nenhum deles estar com uma faca na mão ou um canivete’”, disse ele, à colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Bruno também falou de outro momento difícil, quando foi perguntas ao vivo por um repórter sobre sua sexualidade. Na ocasião, ele preferiu negar. “E era num contexto que não tinha absolutamente nada a ver. Respondi que não. Voltei para casa e me lembro de vomitar. Foi muito traumático, porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, e aí alguém te expõe dessa forma. É uma violência gratuita”.

O ator ainda relembrou na entrevista o início do namoro com Igor. Ele disse que o namorado foi a primeira pessoa de quem ele ficou amigo. Os dois estiveram no elenco da novela das sete, “Cara e Coragem”.

“Foi muito bonito. Estarmos juntos, hoje, nasceu de um lugar muito sincero, muito honesto, de uma boa convivência, de uma amizade, de uma confidência, de uma vontade de estar perto”, declarou.

Difícil

Bruno ainda confessou que a aceitação familiar nunca é fácil, e elogiou o pai, Antonio Fagundes, o chamando de aliado. Além disso, declarou ter recebido muito amor do núcleo mais próximo.

“Não tem o que um pai ou uma mãe possa fazer a não ser dar amor. E isso eu tenho deles de sobra. E também sei que é uma condição privilegiada. Tem gente que é expulsa de casa, tem gente que é afastada dos seus. E isso é mérito dele. Isso é a caminhada dele. Tenho muito orgulho de chamá-lo de aliado. Se ele foi capaz de ser um aliado, qualquer pai pode ser”.