Filho da atriz Regina King morre aos 26 anos

O dj Ian Alexander Jr, filho da atriz vencedora do Oscar, Regina King, morreu aos 26 anos. Único herdeiro da artista, Ian era fruto do casamento da intérprete com o produtor musical Ian Alexander Sr, de quem se separou há 9 anos.

"A nossa família está devastada ao mais profundo nível pela perda do Ian. Ele é uma luz tão brilhante que se importava tanto com a felicidade dos outros. A nossa família pede respeito e consideração neste momento de privacidade. Obrigada", disse a atriz em comunicado.

Segundo a revista People, a família confirmou em comunicado que Ian foi encontrado sem vida.