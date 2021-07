Filho caçula de Malvino Salvador é internado na UTI de hospital

Rayan, filho caçula do ator Malvino Salvador e da lutadora Kyra Gracie, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. Nas redes sociais, Kyra disse que o bebê de seis meses está com bronquiolite (infecção pulmonar viral que inflama os bronquíolos, as vias aéreas mais estreitas do pulmão).

Kyra falou que o filho piorou na madrugada desta segunda-feira (5) e precisou ser internado na UTI. " Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui", escreveu a lutadora no stories do Instagram ao lado de uma foto com o bebê no colo.

A lutadora também publicou na rede social um comunicado explicando o cancelamento de uma live da Jornada Campeã da Vida. Ela pediu desculpas e falou que em breve divulga nova data.

Legenda: Rayan, filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie, é internado na UTI Foto: Reprodução/Instagram

"Infelizmente, meu bebê está doente. O Ryan pegou uma bronquiolite, e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele".

Rayan nasceu em janeiro deste ano no Rio de Janeiro e é o terceiro filho do casal. Eles são pais de Ayra e Kyara. Malvino é pai também de Sofia, de um relacionamento anterior do ator.