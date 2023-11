Filha de Thaila Ayala recebe alta de hospital: 'Obrigada, Deus’

Com apenas seis meses de vida, a pequena Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (9) após passar um período no Centro de Terapia Intensivo (CTI) devido a um diagnóstico de pneumonia. A atriz dividiu o momento com os fãs no Instagram. Surgindo embalando a pequena e cantando a música "Aquieta Minh'alma", do Ministério Zoe, a atriz transparecia calma e gratidão pela recuperação da filha.

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", começou Thaila, expressando a fé na providência de Deus.

Em seguida, ela adicionou: "Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!".

Feliz também pelo reencontro com o primogênito, Francisco, de 1 ano, a atriz disse, dividindo imagens ao lado do garoto: "A volta pra casa e para esse ser que tem minha alma! Como foi difícil ficar longe dele! Obrigada cunhas Marcela Goes por toda recepção e por cuidar junto de Kelly Cristina do meu bebê gigante!".

Os comentários da publicação foram de admiração pela força que a atriz vem apresentando. Famosos como Monica Martelli, Sthefany Brito, Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank e Thalita Rebouças deixaram mensagens de afeto e carinho. Os fãs em geral também foram efusivos. "É isso, Thaila, Deus deixa claro o quanto ama vcs incondicionalmente, colocando as duas no colo, abraçando e ensinando a depender ainda mais Dele, te fazendo mais forte em cada dificuldade", disse uma pessoa. "As mães de UTI sabem que, de si mesmas, não teriam forças. Somos sustentadas e é divino. Deus permaneça sendo sustento e o Espírito Santo o bálsamo para permanecer de pé, aguardando a vitória", desejou outra. "Já estive aí, no seu lugar. Só tenho uma coisa pra te dizer: fé! Muita fé! A maior entrega, doação e desprendimento é aí. Que Deus esteja com vocês", escreveu mais uma internauta.

Quando ainda tinha apenas dois meses, em julho deste ano, Tereza teve que ser operada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, pois nasceu com uma cardiopatia chamada Comunicação Intraventricular (CIV). Após o procedimento bem-sucedido, Renato Goes se manifestou via Instagram: “Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu", desabafou o ator, de 36 anos.