Filha de Sylvester Stallone diz que pai espanta namorados

Imagine chegar na casa da namorada e descobrir que o pai dela é o ator Sylvester Stallone? Em bate-papo no podcast "Unwaxed", as filhas do americano de 75 anos revelaram que o pai assusta os pretendentes. Em uma das histórias, Sophia Stallone, 25, disse que um dos rapazes já chegou a fugir.

"Eu fui a primeira a ter um namorado e, quando você é a cobaia, você nunca sabe o que esperar quando você leva um namorado para casa. E isso foi no ensino médio", declarou Sophia.

No dia que a filha do ator levou um garoto para casa, o rapaz levou um susto com a presença do astro de cinema: "Meu namorado olhou para cima e disse: "Santo Deus, é o seu pai?!".

"E é apenas sua silhueta escura de pé olhando para baixo", disse a jovem, ao se referir ao pai. Após a cena, o rapaz saiu da casa e logo entrou no carro para fugir daquele encontro. "Foi a última vez que o vi, ele nunca mais voltou, nunca mais me ligou", contou Sophia, que apelidou o pai de "anjo da morte".