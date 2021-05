Filha de Nicette Bruno, Bárbara Bruno é intubada devido a complicações da Covid-19

A atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, primogênita dos atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014), foi intubada devido ao agravamento do quadro de Covid-19. A informação foi dada pela irmã dela, a atriz Beth Goulart, 60, neste domingo (2).



"Tenho uma notícia para dar, que não é tão agradável, mas infelizmente é cada vez mais comum nas famílias brasileiras: minha irmã, tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para Covid-19. Ela está internada, hospitalizada no CTI e hoje teve que fazer a intubação", disse Beth, que pediu uma corrente de oração.



Ela também manifestou fé na recuperação da irmã e confiança de que o momento ruim que a pandemia impõe vai acabar. "Ela [Bárbara] vai receber a plaquinha 'eu venci a Covid'. Vamos todos comemorar. Vamos rezar para ela e também para todos que estão doentes neste momento, para a família de todos, todos precisam de fortalecimento e luz", concluiu.

A internação de Bárbara acontece quatro meses após, após quase um mês hospitalizada. Na época, as atrizes falaram sobre a perda da mãe, ao lado do irmão, Paulo Goulart Filho, 55."Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós -estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece", disse Beth, salientando o apoio que vem recebendo dos fãs de Nicette.Beth comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer. "Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.