Filha de Milton Gonçalves diz que o pai teve uma morte "calma" e "bonita"

A filha do ator Milton Gonçalves, Catarina Gonçalves, disse que o pai teve uma morte calma, bonita e “sem dramas”. As informações são do portal G1.

O artista morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira (30), por consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido por ele em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar.

"A morte dele foi muito calma, muito bonita. Foi como se ele estivesse indo dormir. Apesar dele ser um grande ator dramático, não teve nada de drama nesse momento. Foi muito calmo", comentou Catarina.

Catarina contou que estava ao lado do pai no momento da morte e disse que ele vinha apresentando sinais de cansaço nos últimos meses.

"De uns meses para cá, ele começou a ficar muito cansado. O AVC foi tomando conta e ele apresentava alguns sinais, como a pressão baixando. Nos últimos dias, ele passou mal, mas nada de muito grave", explicou.

Velório

O corpo do ator e diretor Milton Gonçalves está sendo velado no Theatro Municipal, no Centro do Rio, nesta terça-feira (31). A cerimônia é aberta ao público. Após o velório, o corpo do ator será levado para o Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, onde será cremado.

Gonçalves apareceu na televisão pela última vez em "Malhação: Toda Forma de Amar", em 2019. Em 2018, atuou na novela global "O Tempo Não Para".