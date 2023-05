Filha de Jamie Foxx anuncia reality com pai após internação

Jamie e Corinne Foxx, pai e filha, irão comandar um novo programa na TV estadunidense Fox. O anúncio acontece após a filha informar que o pai havia recebido alta hospitalar há semanas, desmentindo boatos de que a família "se preparava para o pior", na última sexta-feira (12).

Nas redes sociais, Corinne publicou uma notícia do The Hollywood Reporter, nesta segunda-feira (15). O programa irá se chamar "We Are Family" e tem uma dinâmica similar ao "The Masked Singer". Dois famosos parentes cantarão no palco, em forma de dueto, os familiares dos astros estarão escondidos e a plateia terá a missão de descobrir quem é o famoso, a partir de dicas. O prêmio é de até US$ 100 mil (R$ 491 mil), por episódio.

"We Are Family chegando em 2024! A família Foxx está voltando para nossa casa na Fox TV e mal podemos esperar por este novo show", escreveu Corinne.

'Fora do hospital há semanas'

Corinne Foxx usou as redes sociais, na última sexta-feira (12), para desmentir boatos que o pai estaria bastante debilitado. Na publicação, Corinne rebateu os rumores que o pai estaria debilitado e que os familiares se preparavam para o pior. A filha do ator ainda criticou a mídia.

"Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball (esporte com raquetes) ontem", escreveu.

Internação em abril

Nas redes sociais, Corinne Fox, em abril, chegou a falar sobre o estado de saúde do pai: “felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações”.

De acordo com o site Daily Mail, a internação do ator ocorreu após ele sofrer um “colapso”, motivado por um ambiente de trabalho “conturbado”. Foxx estava gravando o filme “Back in Action” e precisou ser substituído por dublês enquanto se recupera.