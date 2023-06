Filha de Gugu Liberato se muda para Miami com o namorado

Sofia Liberato, de 19 anos, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, compartilhou no Instagram um vídeo que mostra que ela se mudou de Orlando para Miami, nos Estados Unidos. A jovem irá compartilhar a nova casa com o namorado, Gabriel Garvino, que também aparece nas imagens.

“Nosso novo lar”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Segundo o jornalo Extra, Sofia irá começar uma nova faculdade na cidade. Nas imagens, é possível ver uma ampla sala integrada à cozinha.

Na terça-feira (13), Sofia recebeu a visita da mãe, Rose Miriam, que a ajudou na arrumação da casa.

Mudança

Marina Liberato também não mora mais em Orlando com a mãe. Em 2022, ela revelou nas redes sociais que havia sido aprovada na Loyola Marymount University, para cursar cinema e produção de TV. A instituição fica em Los Angeles, na Califórnia.