Filha de cantor mexicano morre após ele dizer que ‘maior medo era perder um filho’

A filha do cantor mexicano Luis Angel “El Flaco”, María Fernanda Robles, morreu na segunda-feira (14), após se afogar em uma praia do México. O artista tinha dado uma entrevista em abril, ao programa “Hoy Dia”, e admitiu que seu maior medo era perder um dos filhos.

Conforme informações do New York Post, María estava na praia com um grupo de amigos. Ela entrou no mar com um deles e os dois acabaram se afogando. O amigo conseguiu ser socorrido com vida, mas a jovem não resistiu. Ela tinha 21 anos. As investigações vão determinar o que causou o acidente.

Em comunicado, Luis Angel lamentou a morte da filha, e pediu empatia para que os fãs respeitem a privacidade da família nesse momento.

“Caros amigos, familiares e colegas da imprensa, é com profunda tristeza que comunico a partida de minha querida filha María Fernanda. É a maior dor que alguém pode sentir. Agradeço todas as mensagens de apoio e carinho que tenho recebido. Vou respondê-las posteriormente. Peço sua compreensão pela profunda dor deste momento difícil e agradecerei sua empatia em respeitar minha privacidade. Obrigado pela sua compreensão”.

O artista não era pai biológico de María Fernanda. Ela era filha da ex-esposa do cantor, Maricruz Robles. Embora o casamento tenha chegado ao fim, Luis Angel havia adotado a jovem. Ele ainda é pai de Ángela, de 19 anos, e Luiz, de 13.