Filha de Bruce Willis ganha colo do pai e escreve: ‘Você é meu coração inteiro’

Tallulah Willis, 29 anos, uma das filhas de Bruce Willis e Demi Moore, publicou um álbum de fotos nas redes sociais, na última terça-feira (14), ao lado do pai, o que rendeu comoção em uma enxurrada de comentários. A publicação, que começa com uma imagem da jovem sentada no colo do pai em um sofá, vem acompanhada pela legenda “Você é o meu coração inteiro, e sou muito orgulhosa de ser sua Tallulah Belle Bruce Willis”.

Lembrando que o astro de Hollywood foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), em fevereiro deste ano.

A atriz Kate Beckinsale comentou: "Estamos nisso juntas. Sempre estarei aqui por vocês". Um seguidor escreveu: "Amoooo o amor. Seu pai é um cara maravilhoso e você uma filha muito amorosa. Vocês todos são especiais". Outra pessoa comentou: "Estou tão feliz que você tenha essa conexão com seu pai! Ele sempre foi um dos favoritos! Você se parece muito com ele!". Um internauta refletiu: "Linda e abençoada. O tempo é tudo e você está gastando-o com sabedoria!!".

Em uma entrevista ao programa de auditório "The Drew Barrymore Show", que foi ao ar na quarta-feira (8), Tallulah relembrou a desafiadora rotina com seu pai. “Eu vejo o amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial”, disse a atriz.

Em setembro, a filha contou que o pai ainda a reconhece e que não teve as funções motoras afetadas. “Ele ainda sabe quem eu sou e fica feliz quando eu entro na sala. Talvez, ele vai me reconhecer para sempre, tirando um ou outro dia ruim”, contou ela em um texto publicado na Vogue britânica.

Diagnóstico de Buce Willis

Em fevereiro de 2023, Bruce Willis, 68, sofreu piora no quadro de afasia, diagnosticado ano passado. Em uma publicação no Instagram, sua mulher Emma Heming Willis relembrou o diagnóstico original, atualizou o estado de saúde do artista e agradeceu pelas mensagens de apoio. "Agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está vivendo. Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD)”, explicou.

A afasia é como um dano cerebral que afeta a capacidade de comunicação, por fala e escrita. Desde que soube da condição, o ator fez uma pausa na carreira e tem raras aparições na mídia.