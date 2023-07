Filha de Ben Affleck e Jennifer Garner chama atenção por semelhança com a mãe

Violet Affleck, de 17 anos, filha do atores Ben Affleck e Jennifer Garner, esteve em uma festa nos Estados Unidos, na terça-feira (4), na companhia do pai e da madrasta, Jennifer Lopez, e chamou atenção pela semelhança com a mãe.

A família participou da festa de 4 julho, tradicional nos Estados Unidos, organizada pelo bilionário Michael Rubin, em Nova York. Em um primeiro momento, Violet chamou atenção por ser a única entre os convidados a usar máscara de proteção.

No entanto, quando tirou a máscara, as pessoas se chocaram com a semelhança entre a jovem e Jennifer Garner. Conforme a mídia internacional, Violet foi até confundida com a atriz.

A semelhança entre as duas também foi assunto no Twitter. “A filha de Ben Affleck é literalmente gêmea de sua mãe”, escreveu uma pessoa.

“Os genes do Ben Affleck são tão preguiçosos quanto ele tem cara de ser, né? A filha parece apenas com a Jennifer Garner”, opinou outra.

Além de Violet, Jennifer Garner e Ben Affleck são ainda pais de Seraphina, de 14 anos, e Samuel, de 11. Os dois foram casados entre 2005 e 2017, mas mantém uma boa relação mesmo depois da separação.