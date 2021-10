Festival João Rock anuncia line-up e abre pré-venda de ingressos; confira atrações

O festival de música 'João Rock' anunciou, nesta terça-feira (26), a lista completa de atrações que devem subir ao palco do evento em 2022. Com data marcada para realização no dia 11 de junho do próximo ano, no interior de São Paulo, os ingressos da 19ª edição do festival já estão em pré-venda.

Até o momento, estão confirmados no Palco João Rock os cantores Pitty e Nando Reis, que se apresentarão em show especial, Djonga, Humberto Gessinger, além das bandas Titãs, Natiruts e CPM 22.

Emicida, Criolo e Céu também irão fazer show especial criado exclusivamente para o festival.

Outros palcos

Enquanto isso, no Palco Brasil, que terá como tema o Rio de Janeiro, trará apresentações com Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp.

No Palco Fortalecendo a Cena se apresentam Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid, junto com Drik Barbosa e Lellê.

Ao todo, 27 atrações subirão nos três palcos do João Rock, totalizando 14 horas de música, sem intervalos. O esperado é que 70 mil pessoas compareçam ao evento.

Serviço

19ª edição Festival João Rock

Data: 11 de junho

Local: Cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, no Parque Permanente de Exposições

Ingressos: pré-venda até às 23h59 do dia 01/11 ou até o final do lote.

Pista

R$ 140,00 - meia entrada

R$ 150,00 - solidário

R$ 280,00 - inteira

Camarote João Rock

R$ 300,00 - meia entrada

R$ 320,00 - solidário

R$ 600,00 - inteira

Pista Premium

R$ 340,00 - meia entrada

R$ 360,00 - solidário

R$ 680,00 - inteira