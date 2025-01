Festival de Verão: veja horário e onde assistir ao vivo aos shows deste domingo (26)

Os shows do Festival de Verão de Salvador 2025 estão sendo exibidos na programação da Globo neste fim de semana. O evento ocorre no Parque de Exposições na Capital baiana e termina neste domingo (26), com transmissão no pelo canal Multishow. No Globoplay, haverá acesso liberado para não assinantes.

Dedé Teicher, Felipe Velozo e Laura Vicente comandam a transmissão, direto de Salvador, que terá entrevistas com artistas, além de bastidores e comentários.

Quais são as atrações do 'Festival de Verão' deste domingo (26)?

No primeiro dia de festival, as atrações são:

Jão

Gustavo Mioto

BaianaSystem

Marcelo D2

BNegão

Léo Santana

Ivete Sangalo

Luis Caldas

Saulo

Ludmilla

Pedro Sampaio

QUE HORAS COMEÇA O 'FESTIVAL DE VERÃO’?

Os shows do Festival de Verão serão transmitidos ao vivo a partir das 16h35, no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay que terá sinal aberto para não assinantes. Na Globo, o festival vai ao ar após o "Big Brother Brasil 25", às 00h30.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo e no canal Multishow. Também está disponível no streaming Globoplay.

