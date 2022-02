Festa no BBB 22 teve novo casal, Abravanel criticando o SBT e brothers articulando voto

A festa do BBB 22, que se estendeu até a madrugada deste sábado (12), foi marcada por desabafos de Tiago Abravanel à emissora do avô Silvio Santos, DR de brothers, especulações sobre a dinâmica do jogo e formação de um novo casal no confinamento.

Visivelmente abalado com as informações externas que chegaram através dos dois integrantes da Casa de Vidro, o neto do dono do SBT se mostrou preocupado em estar sendo mal interpretado e voltou a mencionar a relação com o canal.

"Com licença meu avô, mas a emissora que você trabalha agora não representa aquilo que eu quero dizer. E se, hoje, a TV Globo me dá a oportunidade de expressar aquilo que eu sou, mesmo que, talvez, ela não acredite em tudo que eu acredito, eu estou aqui para dar o meu melhor, e quem puder, quem quiser me aceitar do jeito que eu sou, eu estou de coração aberto", declarou Abravanel.

Desentendimento

Natália Deodato e Jessilane Alves se desentenderam após a professora chamar a amiga e Lucas Bissoli para tirar uma foto e receber uma negativa da designer de unhas.

"Ela falou: 'Vem'. Eu falei: 'Espera'. Quando eu fui, ela já estava com o Lucas tirando a foto, eu falei: 'Já estão tirando?'. Aí ela falou: 'Eu te chamei e você não veio', ai eu falei: 'Não tem que ser na hora que você quer', ela falou: 'Não precisa mais'", explicou Natália para o cearense Vinícius Fernandes.

Vyni chamou Jessilane para conversar e Natália disparou: ""Você tem essa mania: se as coisas não forem na hora que você quer, você não acha bom", disse. "Por uma coisa besta, ela ficou com raiva", resmungou a professora. "Não tem nada besta. Você foi mal-educada, vamos ser sinceras", rebateu a modelo.

Romance

Legenda: Jade e Paulo André se beijaram Foto: Reprodução

Depois de muito flerte, troca de olhares e carícias e indiretas, finalmente veio aí Paulo André e Jade Picon. O novo casal deu o primeiro beijo na cama do Quarto do Líder ao som de "Capricorniana", música cantada por Maria no Poesia Acústica.

Antes disso, o atleta olímpico já havia recebido o incentivo do amigo Pedro Sccoby para tomar uma atitude. Na pista de dança, o surfista confirmou que rolava clima entre ele e a influenciadora, e aconselhou o brother a investir na sister.

Jogo

Legenda: Arthur Aguiar confessa estar cansado do 'BBB 22': 'Quero ir para casa' Foto: Reprodução

Em conversa com Tiago Abravanel e Douglas Silva, Arthur Aguiar confessou estar cansado de ser o alvo do paredão e disse que sair do BBB. "Eu não estou falando que vou apertar o botão [de desistência], to dizendo que estou cansado mesmo", alegou o ex-Rebelde.

Para Tiago, o cansaço é geral, mas Arthur justificou que a situação dele é mais tensa. "Você tem uma boa relação com todos, eu tenho com cinco pessoas da casa", lamentou.

"Meu psicológico está ficando cansado. É fod* toda semana você ficar indo para o paredão. Está cansativo. E às vezes me dá vontade ir pra minha casa, com minha mulher, minha filha, as pessoas que me amam de verdade".

DG também bateu um papo com Eliezer e comentou sobre um grupo de sisters que seria eliminado caso fosse indicado ao paredão. "Acho que a Laís vai entrar no paredão e ir embora", disse o ator. "Depois de hoje, acho que a Brunna também", complementou o empresário.

Acho que tem pessoas que precisam ser testadas no paredão para ver como estão... A Bárbara também", finalizou o ator.