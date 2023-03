Festa do BBB 23 tem briga de casal, fortalecimento de alianças e advertências; veja

Com a volta de Dania Mendez ao La Casa de Los Famosos e a expulsão de Guimê e Cara de Sapato, a casa do BBB 23 recebeu show da banda NX Zero nesta sexta-feira (17). Mesmo com pessoas a menos na casa, no entanto, a comemoração ainda rendeu duas advertências da produção e uma leve discussão de casal.

Alianças

Fred, Bruna, Aline e Amanda, únicos sobreviventes do quarto Deserto, se fortaleceram durante a festa. Em uma semana, os quatro perderam três aliados, enfraquecendo como grupo.

“A nós e aos nossos”, disseram, em um brinde emocionado juntos. Fred, inclusive, falou sobre a vontade de permanecer no jogo.

“Mano, vou ser bem sincero. Fiquei bem emocionado ali. A gente tem um monte de medo da edição tá muito pesada, pá... E saudades de lá de fora e a gente pensa 'Será que já não deu?'. Ainda mais eu que tô na porta do Paredão. Só que vem um bagulho desse que você fala 'Car*lho, olha que mágico”, comentou.

Discussão de casal

Ricardo Alface e Sarah Aline tiveram uma conversa mais profunda sobre relacionamento. O biomédico pontuou para a ‘amada’ quais as impressões que teve dos dois nas últimas semanas, falando sobre receio de forma mais direta.

“A situação daqui, de estar aqui dentro, e tá acontecendo tudo isso de jogo, eu, você, suas amizades, suas prioridades e tal... é como se algo não tivesse encaixando. É como se tivesse uma peça tentando forçar em algum lugar. Ou jogo, ou prioridades, ou amizades, ou eu, ou amizade comigo. É como se uma peça não estivesse encaixando no seu quebra cabeças, eu vejo que isso tá confuso”, cogitou ele.

Legenda: Brothers especularam sobre nova bolsa de microfone de Alface Foto: reprodução/Globoplay

De início, Sarah e Alface decidiram que não ficariam mais dentro do BBB, mas logo mudaram de ideia e terminaram a noite debaixo do edredom em meio a muitos beijos.

Leve confusão

O After dos Crias, como sempre, movimentou a casa após o fim da festa oficial. Dania Mendez deixou o BBB 23 no início da sexta, mas parece ter deixado forte influência nos brothers.

Em uma brincadeira, todos conversavam em espanhol durante a madrugada, mas levaram advertência por conta do ocorrido.

Tudo começou quando Alface recebeu uma nova bolsa de microfone na cor laranja - a mesma que Dania usava. “Se amanhã não trocar de todo mundo, tu vas hacer una viaje!”, brincou Black.

No fim da noite, a produção barrou as brincadeiras. “Atenção a todos. Falar apenas o português", informaram.

Bruna também levou advertência ao dizer que não iria dormir no Quarto do Líder, mas por conta disso logo mudou de ideia e convidou Fred para acompanhá-la até o cômodo.