Festa do BBB 23, com show de Luiza Sonza, foi marcada por tretas entre ex-aliados e até entre casal

Com show de Luísa Sonza, a festa desse sábado (11), no BBB 23, reuniu tretas, desabafos sobre pressão estética, consolidação de novas alianças e até atrito entre o casal Larissa e Fred Desimpedidos.

Depois de se desvincular de seu antigo grupo, do quarto Deserto, Ricardo tem se aproximado mais de Gabriel, o 'Mosca', com quem desabafou sobre uma de suas últimas brigas com a atriz Bruna Griphao.

"A Bruna me chamou de pessoa ruim, falou que sou uma pessoa má", disse Ricardo, incomodado. "Ela disse pra mim que se arrepende de ter dito isso", respondeu Mosca. "Mas, pra mim, nunca chegou pra falar isso. [...] Sigo meu game, não desejo mal nenhum. Mas quero ver como [Bruna] se comporta no Paredão. Todo mundo tem que ir pro Paredão. Não sou melhor que ninguém", rebateu o biomédico.

Durante a festa, Ricardo também se desentendeu com Antônio, o Cara de Sapato. Isso porque o lutador anda bastante incomodado com o ex-aliado e fez questão de repetir isso para a amiga, Amanda, ressaltando um momento em que Alface teria se demorado usando a máquina de barbear. "Ele [Ricardo] é a única pessoa hoje [como alvo], porque as pessoas que eu voto a gente fica 'mó' tempo conversando de boa", disse Sapato.

Depois, o lutador foi tirar satisfação com o biomédico. "Quando eu queria usar a parada [máquina de barbear], você tava fazendo a barba e eu vi que você ia demorar. Eu falei: 'faça aí que eu tô de boa e depois da prova eu faço'. Dessa vez, peguei pra fazer e você ficou reclamando", disparou Cara de Sapato. "Não, vocês ficaram me acelerando", retrucou Alface.

Emparedada, Domitila se questiona

Depois de perder a prova de resistência do Quarto Branco para Fred Desimpedidos e, por isso, ser mandada direto ao Paredão, sem direito a Bate-Volta, Domitila tem se questionado sobre sua atuação no game. Ela chegou a sair da festa para chorar no quarto Fundo do Mar.

"Conheço meus limites e já superei muitos deles aqui dentro", desabafou a sister em conversa com Mosca. "Você tem muito mais pra superar", disse o ator. A miss também confidenciou que está se sentindo perdida na Casa. "Eu só consigo ficar aqui dentro se eu der uma paradinha e reorganizar. Se não, não tem condições".

DR de 'Laried'

Estremecido há alguns dias, o casal 'Laried' também se desentendeu durante a festa. Começou quando Fred Desimpedidos foi falar para Larissa que achou que a sister foi seca com ele em um momento.

Legenda: Larissa disse que, se o casal continuar brigando, não será possível continuar junto. Foto: Reprodução/Globo

"Eu não quero ter essa conversa. Já falei, se a gente ficar discutindo mais uma vez, não vai dar certo", estabeleceu a professora de educação física. "Discutir é diferente de conversar. Pra mim, a gente está conversando e você nem está olhando pra mim", criticou o jornalista.

Pressão estética

Em conversa com Gabriel, Bruna desabafou sobre como já se sentiu mal com o próprio corpo ao sofrer pressões estéticas.

"As pessoas falavam várias coisas horríveis do meu corpo. Me coloquei em um padrão que tentava manter. Eu queria manter o que as pessoas esperavam de mim. Isso me fazia muito mal", ela disse.