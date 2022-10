Festa de A Fazenda cancelada? Produção pede roupas de volta após brigas

A tradicional festa de 'A Fazenda 14' foi cancelada, nesta sexta-feira (14). Os peões chegaram a receber o figurino para o evento, mas foram surpreendidos com o cancelamento.

Não houve anúncio sobre o motivo da suspensão. Os participantes estavam se arrumando, quando receberam o aviso "Atenção! Todos os figurinos e o kit de festa devem ser devolvidos imediatamente no closet". Logo os confinados começaram a especular que a festa seria cancelada.

Após o comunicado, a produção informou que os participantes não deveriam sair da casa. Posteriormente, eles foram liberados para a área externa e não viram nenhuma estrutura, constatando que a festa havia sido cancelada.

A tarde desta sexta-feira (14) foi marcada por desentendimentos entre os participantes. Tiago e Moranguinho se irritaram com um comentário de Shay Haghbin sobre ter casa própria e instaurou-se uma confusão generalizada.

A quinta festa temporada seria com o tema 'Roller Disco', com direito a mesa de pinball e figurinos na temática dancante. A Record TV não divulgou o motivo do cancelamento.

Na edição de hoje, será mostrada a repercussão da eliminação da Tati Zaqui na quarta roça da temporada. Ela disputou a preferência do público com a aliada Bárbara Borges e o rival Vini Buttel.