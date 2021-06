Fernanda Venturini tenta se retratar após publicar vídeo criticando vacina contra a Covid-19

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, de 50 anos, tentou se retratar nas redes sociais no domingo (27), após publicar vídeo em que se diz contra a vacina para a Covid-19. A atleta, que já fez parte da seleção brasileira de vôlei, recebeu o imunizante no último sábado (26).

"Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo eu vou tomar, vou tomar a Pfizer que eu acho a menos pior", disse Venturini em vídeo dos Stories do Instagram. Veja:

Com a repercussão, as imagens da crítica e a publicação em que ela celebrava a vacinação foram excluídos do perfil.

Novo vídeo

Em outras plataformas, usuários criticaram Fernanda pela opinião equivocada sobre o processo de imunização no mundo. Internautas lembraram que o objetivo é fazer com o que o coronavírus perca a capacidade de afetar tantas pessoas.

Enquanto isso, em resposta, a ex-jogadora afirmou ter sido "mal-interpretada". Além disso, segundo ela, tudo teria sido um "mal-entendido".

"Vocês acham que eu estou feliz com 500 mil mortes que o Brasil teve, o mundo teve milhões de mortes, vocês acham? Se eu fosse contra eu não teria me vacinado", disse na nova gravação.

"Espero que as pessoas tenham mais educação e respeito. Me xingaram de tudo que é nome. As pessoas têm direto a entrar no seu Instagram e te xingar. Estou muito chateada com a repercussão que teve porque hoje o que eu faço é promover saúde", completou.

Por fim, Fernanda pediu desculpas, caso tivesse magoado alguém, mas não voltou a publicar as fotos da vacinação que foram excluídas da rede social.