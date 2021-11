Saiba quanto Fernanda Montenegro e Gilberto Gil devem receber na Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro e o cantor Gilberto Gil devem receber pelo menos R$ 10 mil mensais como imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL). Os dois foram eleitos com votação expressiva para as cadeiras 17 e 20, respectivamente. As informações são do Uol.

Eles devem assumir os postos em março de 2022, quando passarão a receber o "salário" e os "cachês" semanais — se forem aos compromissos da instituição.

Os membros da Academia se reúnem duas vezes por semana. Por causa da pandemia de Covid-19, os encontros da academia foram suspensos, mas voltaram em formato online em 2021.

Cada integrante da ABL recebe, como "salário", R$ 3 mil mensais e "cachês" pela presença semanal. Os que comparecem ao chá que acontece às terças-feiras ganham R$ 800. Se forem às reuniões de quinta-feira garante mais R$ 1 mil.

Dessa forma, quem estiver presente em todos os encontros — em um mês com quatro terças-feiras e quintas-feiras — tem como receber R$ 10,2 mil, segundo apurou o Uol.

Plano

Os imortais também participam de debates e palestras sobre temas variados relacionado às artes e às letras. Ao O Globo, Fernanda Montenegro falou que um dos planos como membro da ABL é reativar o teatro da entidade.

"Ali tem um palco muito fechado, muito resguardado para as necessidades da Academia. Eu acho perfeito. Eu tenho na minha cabeça muitas possibilidades de pôr vida naquele palco, não a serviço da Academia, mas de uma possível plateia. Talvez eu tenha achado aí o meu espaço, não como escritora, mas como atriz", comentou.

As eleições da atriz e do cantor Gilberto Gil foram as primeiras a serem realizadas depois da retomada das atividades presenciais da instituição. Outros três imortais serão escolhidos até o fim do ano.