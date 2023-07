Férias no Ceará: confira programação completa para curtir o mês de julho

Julho começa e os ares de Fortaleza já se transformam: é férias na Capital. Ainda que nem todo mundo possa usufruir do mês livre completamente, as crianças ganham espaço, seja nos locais públicos, programações privadas ou nas famosas colônias, e até os foliões já chegam para curtir as festas tradicionais dessa época por aqui.

Pensando nisso, reunimos um material extenso com várias opções ao longo do mês para curtir cada espaço disponível. Prefere coisas ao ar livre ou em locais fechados? Quer aproveitar música ou teatro com as crianças? Quer mesmo é uma boa festa? Tem programação para todos os gostos. Confere aí!

Na Beira-Mar de Fortaleza

Para os que adoram a praia e, em conjunto, gostam de música, a programação montada pela Prefeitura de Fortaleza para a Beira-Mar inclui os mais diversos estilos musicais.

O primeiro fim de semana do mês, por exemplo, nos dias 1º e 2 de julho, traz o forró e o rock ao palco do Anfiteatro da Beira-Mar. Nonato Lima sobe ao palco no sábado (1º), em edição especial do Cultura à Beira-Mar às 19h, e Selvagens à Procura de Lei anima o público no domingo (2), a partir das 19h.

Veja abaixo a programação completa:

Avenida Beira-Mar

Todas as quintas - Karaokê da BM (ao lado da Feirinha) Palco Anfiteatro

1º/7 (sáb) - Nonato Lima

2/7 (dom) - Selvagens à Procura de Lei

8/7 (sáb) - Batalha da Juventude (Break e MCs)

9/7 (dom) - Mimi Rocha e Convidados

15/7 (sáb) - Luau da Juventude – Banda Leda

16/7 (dom) - Falcão

22/7 (sáb) - Casa do Blues convida

23/7 (dom) - Isabella Taviani e Marcos Lessa

30/7 (dom) - Deanna Bogart

Parque Bisão

15/7 – Vem Brincar Fortaleza / Pet Friendly

Espigão do Náutico

Todos os domingos - Pôr do Sol Fortaleza

27/7 - Quinta das Motos

29 e 30/7 - Edição do Férias na PI

Praia de Iracema

1º e 15/0 - São João Praia Acessível

7/7 - Lançamento Livro Fundo de Quintal (Centro Cultural Belchior)

Mais

4 a 8/7 - Recepção Férias (Aeroporto)

Aos sábados - Cultura nas Praças (Giro Cultural Especial Férias)

15/7 – Feira da Monsenhor Tabosa.

21/7 – Forcaos (Rock and Roll no Vila das Artes) Fortal Julho é sinônimo de Fortal em Fortaleza, que nesse ano já chega na 30ª edição, marca histórica para o evento. Mais uma vez, nomes do axé, do forró, sertanejo e pop nacional se reúnem dos trios da Cidade Fortal, levando uma multidão junto. Ao todo, assim como nos últimos anos, serão quatro dias de festa, entre quinta (20) e domingo (23). Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Durval Lellys já estão entre os nomes tradicionais confirmados. Confira a programação completa da folia: Quinta (20/7)

Corredor da Folia

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Rafa e Pipo

Parangolé (Bloco Bagunça)

Ludmilla (Fervo da Lud)

Luiz Caldas (Trio Independente) Camarote Mucuripe

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva Palco Arena

Timbalada

Pimenta Malangueta

DJ Justa Sexta (21/7) –

Corredor da Folia

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Nattan e Felipe Amorim (Bloco Hype)

Bell Marques (Siriguella)

Banda Cheiro de Amor (Trio Independente) Camarote Mucuripe

Xand Avião

Ana Castela

Matuê Palco Arena

Psirico

Karol do Axé

DJ Justa Sábado (22/7) –

Corredor da Folia

Léo Santana (Vem com o Gigante)

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Ricardo Chaves (Trio Independente) Camarote Mucuripe

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo e Guilherme

KVSH Palco Arena

É o Tchan

Verão S/A

DJ Justa Domingo (23/7) –

Corredor da Folia

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Durval e convidados (Bloco Brahma) Camarote Mucuripe

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo Palco Arena

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

DJ Justa

Na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Tanto para crianças como adultos, a leitura sempre é bem-vinda. Seja nos dias mais corridos ou nas férias, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará continua a receber visitantes para aproveitarem do acervo extenso que o espaço abriga atualmente.

Entre livros e formações, muito pode ser usado para entreter adultos e crianças ávidos por conhecimento. Confira:

Oficina “Acessibilidade Atitudinal” com Marcos Rodrigues, nos dias 5 e 6 de julho;

Oficina de “Fotozine – Vida e Obra”, com Carliane de Menezes, de 11 a 14 de julho;

Oficina de “Percurso formativo de edição de originais literários”, com Letícia Bailante, nos dias 15 e 16 de julho;

Oficina de "Direitos autorais, contratos de publicação e mercado editorial”, com Mateus Lins, dias 27 e 28 de julho;

Curso Básico em Pequenos Restauros e Encadernação de Acervo Bibliográfico, com Luiz Evi dos Santos Braga, de 19/7 a 08/8.

Na Biblioteca, todas as inscrições podem ser feitas no site do equipamento cultural. As aulas acontecem, presencialmente, na Biblioteca Pública.

Para crianças

Todas as sextas-feiras de julho (7, 14, 21 e 28), às 16h30, contação de histórias no setor Infantil da Bece com os ex-alunos e alunas do Pomar – Laboratórios de Mediação de Leitura da Bece;

Todos sábados e domingos de julho, programação infantil com diferentes grupos:

K´Os Coletivo e Mônica Rodrigues, (1 e 2); Bricoleiros Coletivo e Well Fonseca (8 e 9); Aquarela Entretenimento e Bette Gomes (15 e 16); Chicão Oliveira, Tatiana Conde e Fernando Cattony (29 e 30)

Também aos sábados de julho (1, 8, 15, 22 e 29), às 16h, contação de histórias com estudantes dos cursos de e Pedagogia & Letras – Libras da Universidade Federal do Ceará (UFC);

Clubinho de Leitura da Bece convida crianças (de 8 a 12 anos) para mostrarem e/ou lerem um trecho de seus livros mais queridos, umas para as outras, nos dias 1 (16h), 15 e 29 (14h). Expocrato Assim como o Fortal, a Expocrato é um dos eventos de maior visibilidade do Ceará. Em Juazeiro do Norte, a feira agropecuária reúne a cultura nordestina, mas também é conhecida pela extensa programação musical, que inclui os mais diversos estilos. Mostrando a grandiosidade, a festa que ocorre em paralelo à feira terá duas semanas de atrações, que sobem no palco para animar o público presente. Confira a programação de cada um dos dias: Domingo (9) Calcinha Preta

Limão com mel

Desejo de Menina

Diego Facó

Marcelo Namorador

Henrique Farra

Gideon Forró Segunda-feira (10) Forró Real

Vicente Nery

Zé Cantor

Toca do Vale

Cícero Bodim

Stanley Farra

Belo Samba

Tony Silver Terça-feira (11) Humberto Gessinger

Paulo Ricardo

Selvagens à Procura de Lei

Karynna Ferreira

Yan Cantor

João Paulo Cantor Quarta-feira (12) Simone Mendes

Priscilla Sena

Joelma

Vitor Fernandes

Flor Florentina

Jefinho e Banda

Erika Diniz Quinta-feira (13) Mari Fernandez

Leo Santana

Tarcísio do Arcodeon

Matheus Fernandes

Chumbo Sim Sinhô

Forró Pé de Calçada

Renato Moura

John John Sexta-feira (14) Henrique e Juliano

Xand Avião

Zé Vaqueiro

Wallas Arrais

Raphael Belo Xote

Hélio Ferreira

Guto Sobreira Sábado (15) Gusttavo Lima

Nattan

Taty Girl

Ávine Vinny

Wawa

Jonathan e Cristiano

Bulé de Caminhão Domingo (16) João Gomes

Murilo Huff

Iguinho e Lulinha

Felipe Amorim

Raphael Alencar

Luan Rocha

Vicente Forró Real

No Cineteatro São Luiz

Inaugurado em 1958 em Fortaleza, o Cine São Luiz continua sendo referência quando o assunto é a sétima arte na Capital. O espaço também outro local que conta com uma agenda extensa do que pode ser aproveitado ao longo do mês de julho.

As visitas guiadas continuam e as sessões com filme, shows e concertos animam as diferentes idades nos próximos dias.

Confira:

Dia 1º de julho, no sábado:

16h - Concerto Camerata de Cordas da UFC - Temas do Studio Ghibli (Entrada Gratuita + doação de 1kg de alimento)

Dia 2 de julho, no domingo:

10h - Cangaias Coletivo Teatral apresenta 'O Regresso dum barquinho de papel' (Entrada gratuita)

Dia 4 de julho, na terça:

Cinema Sons do Ceará às 13h50, 16h20 e às 18h50;

Férias no São Luiz - Clássicos Infantis às 14h e 16h30.

Dia 9 de julho, domingo, 18h

Show 'Estrela' - Laura Catarina canta Vander Lee (Entrada: R$ 60 inteira e R$ 30 meia)

Dia 15 de julho, sábado, às 21h

Show Thiago Iorc - turnê Daramô (Entrada: Cadeira Plateia / Plateia Superior - R$ 240,00 (inteira)/ R$ 120,00 (meia) | Cadeira Premium - R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia) - Vendas apenas na loja e no site da Bilheteria Virtual)

Dia 23 de julho, domingo, às 18h

Show Sim Sim Sim - Bala Desejo (Entrada: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada) | Comerciários Sesc: R$ 32,00 (vendas apenas nas bilheterias físicas do Cineteatro com apresentação da carteira Sesc) | Classificação Indicativa: Livre)

Dia 29 e 20 de julho, sábado (às 19h) e domingo (às 18h)

Espetáculo Cia de Dança Deborah Colker - 'Cão Sem Plumas' Entrada: Plateia Inferior 1 - R$ 156,00 (inteira) e R$ 78,00 (meia) | Plateia Superior 3 - R$ 128,00 (inteira) e R$ 64,00 (meia) | Plateia Superior Social 4 - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) No Dragão do Mar Que o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é dos locais mais visitados da cidade, já não é mais novidade para ninguém. Em julho, por exemplo, o local vira aposta para quem quer curte os mais diferentes estilos justamente por unir várias vertentes da cultura. Mais uma vez, crianças e adultos poderão aproveitar programação diversa, que perpassa artistas cearenses como já feito em anos anteriores. Nos dias 1º e 2 de julho, por exemplo, o Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC promete trazer espetáculos que unem cultura e educação ambiental. Para os pequenos, nos dias 23 e 30 (domingos), às 17h, no Teatro Dragão do Mar, a Betha Produções apresenta "Brincadeiras Perdidas", que traz o mundo do teatro ao universo infantil. Bacana, né? Pois confira a programação completa do equipamento no mês de julho: 1º de julho (sábado) 16h - Semifinal Brasileira do YAGP American Grand Prix em Fortaleza. No Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 25,00 (meia) / R$ 50,00 (inteira);

16h - Feira Fuxico no Dragão. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre.

16h - [Dragão Encantado] Brincando e Pintando no Dragão. Na Arena Dragão do Mar com acesso gratuito e livre; 17h - Sessão A Quinca, O Pititi e o Albireu (sessão infantil); 18h - Sessão A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta); 19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta);

20h - Sessão Até as Fronteiras do Universo (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão. Classificação livre. Duração média de 30 minutos. Capacidade: 65 lugares.

17h às 20h - [12º TIC] DJ Miau + Feirinha de Comidas e troca de brinquedos. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre

17h30 - [12º TIC] "Bia e Luca Contra o Dr. Desperdício" do Grupo Blitz. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Duração: 30 minutos. Acessível em Libras

18h - [12º TIC] "João Preguiça" - Cia Prisma. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre.

19h - [12º TIC] Show "Xirezim" - Lorena Nunes. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Acessível em Libras. 2 de julho (domingo) 16h - Mostra A Grande Arte no Cinema Michelangelo - Infinito (Emanuele Imbucci). Na sala 1 do Cinema do Dragão. Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira) à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com (bit.ly/emcartaznocinemadodragao); 17h - Sessão A Quinca, O Pititi e o Albireu (sessão infantil); 18h - Sessão A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta); 19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta)

20h - Sessão Até as Fronteiras do Universo (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão.

17h às 20h - [12º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará] DJ Miau. Feira de Troca de Livros e Brinquedos, oficina de Confecção de Bonecos com Material Reciclável, feirinha de comidas. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre

17h30 - [12º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará] "O Pequeno Herói Preto", de Junior Dantas (RJ). No Teatro Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre mediante a retirada antecipada de convite pela plataforma Sympla Bileto, no dia 30/06 a partir das 15h

18h30 - [12º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará] "Theatro Misterioso" - Cia. Mevitevendo. Na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Acessível em Libras. 4 de julho (terça-feira) 19h30 - [Cena Ocupa / Teatro da Terça] "Annonimos", do Grupo Teatro Novo. No Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 10 meia | R$ 20 inteira 5 de julho (quarta-feira) 19h30 - [Cena Ocupa / Quarta do Circo] "A arte de não fazer nada", do Coletivo Paralelo. No Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 10 meia | R$ 20 inteira 6 de julho (quinta-feira) 18h - Sessão A Quinca, o Pititi e o Albireo (sessão infantil)

19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão.

18h20 - [Mostra A Grande Arte no Cinema] 'Klimt & Schiele - Eros e Psique', de Michele Mally. No Cinema do Dragão. Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira) à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com (bit.ly/emcartaznocinemadodragao)

19h30 - [Sessão Vitrine] Estreia de 'Canção ao Longe', de Clarissa Campolina. No Cinema do Dragão (sala 1). Ingressos R$ 6,00 (meia) e R$ 12,00 (inteira) à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com (bit.ly/emcartaznocinemadodragao)

20h20 - Estreia de 'A Praga', de José Mojica Marins e Matheus Sundfeld. No Cinema do Dragão (Sala 2). Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira) à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com (bit.ly/emcartaznocinemadodragao) 7 de julho (sexta-feira) 18h - Sessão A Quinca, o Pititi e o Albireo (sessão infantil)

19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão.

20h - "Intergalático", de Maria Epinefrina. No Teatro Dragão do Mar. Gratuito mediante retirada de convite 1h antes na bilheteria do Teatro 8 de julho (sábado) 16h - Feira Fuxico no Dragão. Na Arena Dragão do Mar

16h30 - [Da Ponte pra cá] A cena é nossa: Mulheres Negras movendo as estruturas, com o Coletivo Kizomba. No Espaço Rogaciano Leite Filho

17h - [Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC)]. La Fabulosa Travesía - Fanfarria Ambulante (Argentina) + Espetáculo Nordestinados In Circus - Trupe Circus da Escola Pernambucana de Circo (Pernambuco) + O Grande Giro da Morte - Ítalo Feitosa da Silva (Pernambuco) + Sorteio de palhaçada - Palhaço Tereteteu (Caucaia) + Consultora Sili - Brenda Louise (Fortaleza) + A Lira Espacial - Thalya Belly (Fortaleza) + 4x4! - Little Testa (Espanha) + Aerial Straps and Hair Hanging - Resiliencia Dúo (Argentina). No Anfiteatro Sérgio Motta. Acesso gratuito e livre. Acessível em Libras

17h - Sessão A Quinca, O Pititi e o Albireu (sessão infantil)

18h - Sessão A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta)

19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta)

20h - Sessão Até as Fronteiras do Universo (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão.

17h - [Cena Ocupa / Cena Infantil] "A mulher mais forte do mundo", de Sâmia Bittencourt. No Teatro Dragão do Mar. Ingressos R$ 10 meia | R$ 20 inteira 9 de julho (domingo) 16h às 19h - [Dragão Encantado] Brincando e Pintando no Dragão. Na Praça Verde. Acesso gratuito e livre.

17h - "Danças Africanas Malinkes", do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI Campus Fortaleza) - Direção: Rubéns Lopes. Na Varanda dos Museus. Acesso gratuito e livre.

17h - [Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC)] La Fabulosa Travesía - Fanfarria Ambulante (Argentina) + Conquista do ar - Gabriela Rojas (Fortaleza) + Circo do Só Eu - Esio Magalhães (São Paulo) + O Grande Giro da Morte - Ítalo Feitosa da Silva (Pernambuco) + Madame Frôda em: Música Clássica! - Ana Luiza Bellacosta (Distrito Federal) + Hair Hanging - Lucía Fernández (Argentina) + Allegro Andante - Cia Barnabô (São Paulo) + Flutuando - Cia FloTTant (Venezuela). No Anfiteatro Sérgio Motta. Acesso gratuito e livre.

17h - Sessão A Quinca, O Pititi e o Albireu (sessão infantil)

18h - Sessão A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta)

19h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil-adulta)

20h - Sessão Até as Fronteiras do Universo (sessão juvenil-adulta). No Planetário Rubens de Azevedo. Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão.