Seja no escritório presencial ou no home office, a mesa de trabalho é como um braço da sua vida profissional. Isso porque funciona como uma espécie de apoio para sua organização, produtividade, concentração e criatividade. Quando ela está arrumada e posicionada ao nosso gosto, a clareza encontra nossa mente com mais facilidade.

Ao aplicarmos Feng Shui nessa organização, a tendência é que a tudo de positivo relacionado ao profissional aumente. Luana Sudre, do Astrocentro, nos explica mais sobre. Veja:

O que é

O Feng Shui é uma prática milenar chinesa, até considerada como arte, que trabalha na organização e decoração de ambientes. Acredita-se que cada espaço possui uma energia chamada “Chi”. Logo, a ideia do Feng Shui é criar um fluxo maior de energia positiva e assim, uma harmonização do ambiente.

Feng Shui na mesa do trabalho

A importância dessa prática na mesa de trabalho está relacionada à prosperidade e produtividade. Além disso, é uma forma de tentar conquistar a leveza no seu dia de serviço.

Sabemos que se dar bem no trabalho, ter um dia produtivo e criar novos projetos estão totalmente ligados à energia. Afinal, se você acordar já com mau-humor e não querendo trabalhar fica muito mais difícil embarcar em novos projetos e ter novas ideias.

Então, lembre-se que antes da organização da mesa também deve-se organizar a mente para também estar aberto a esse fluxo de energia positiva. Confira nossas dicas de aplicação de Feng Shui na mesa do trabalho:

Dicas de aplicação Feng Shui

A mesa deve estar posicionada de frente para a porta de entrada e sempre com uma parede atrás. Evite janelas. Isso para garantir a entrada de oportunidades.

O computador deve estar localizado no centro da mesa, porque é o canto da carreira.

O canto superior central simboliza o sucesso e o reconhecimento. Um objeto vermelho ou uma luminária podem ser colocados ali.

No canto direito, deve conter: um porta-retrato para lembrar seus relacionamentos, o telefone para atrair clientes e um objeto multicolorido para incentivar a criatividade.

No canto esquerdo, deve conter: um cristal ou uma pedra pirita para atrair dinheiro, uma planta no canto esquerdo central, e livros sobre o que está estudando.

O que não fazer na aplicação do Feng Shui

Agora que você já sabe as principais dicas para posicionar suas coisas na mesa e atrair muita prosperidade profissional, veja o que não pode ter em sua mesa de trabalho de acordo com o Feng Shui:

Qualquer objeto cortante sobre a mesa atrai negatividade e corta energias. Por exemplo, tesouras e estiletes.

Evite deixar a lixeira do lado esquerdo, pois é o canto da prosperidade.

Fiação aparente.

Relógios e qualquer outro aparelho quebrado.

Outras dicas para um bom dia de trabalho

Uma boa iluminação ajuda muito na produtividade.

Invista em cromoterapia. Cores que nos trazem foco e agilidade, como amarelo.

Seja organizado com suas tarefas diárias, crie listas.

Crie networking, mesmo remotamente. Isso significa manter contato com os colegas de trabalho por meio de grupos, WhatsApp, videochamadas e e-mails.

O Astrocentro

Somos uma plataforma de consultas esotéricas com os melhores especialistas. Nosso objetivo é te ajudar com suas dúvidas, questões e desafios que pode esbarrar em sua jornada. Quer mais dicas de Feng Shui? No blog do Astrocentro, você encontra.