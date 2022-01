Feng Shui em casa: Entenda como funciona e aplique você mesmo

Essa prática milenar muito buscada para evitar energias negativas dentro dos ambientes pode ser aplicada em qualquer lugar - escritório, casa, espaços abertos e até espaços minúsculos.

O Astrocentro trouxe algumas dicas sobre como aplicar Feng Shui em cômodos específicos do nosso lar. Lembrando que, em primeiro lugar, o ideal é querer atrair essa prosperidade para si. Entenda:

Dicas de Feng Shui na Cozinha

Legenda: Orientações valem para organização de qualquer cômodo da casa, como a cozinha Foto: Shutterstock

O fogão deve ser posicionado de tal forma que, quando você cozinhe, fique de frente para a porta. Isso evita mentiras e traições. Além disso, você deve usar todas as bocas do fogão para manter a energia do elemento fogo.

A lixeira deve estar posicionada longe do fogão.

Plantas atraem boas energias. Invista em pequenas hortas com aquilo que você utiliza.

Evite manter alimentos estragados. Para isso, vale prestar atenção na validade e comprar sempre o necessário.

Recipientes grandes são para grandes quantidades e vice-versa. Quando você faz o contrário disso, atrai escassez para sua cozinha.

Dicas de Feng Shui no Banheiro

Mantenha as portas sempre fechadas. Isso porque o banheiro é um ambiente de limpeza e descarte de dejetos. Quando você deixa a porta aberta, está permitindo que essa energia circule pela sua casa. O mesmo vale para ralos e tampa do vaso.

Objetos quebrados ou rasgados devem sempre ser trocados.

Invista em espelhos, muitos. Eles ajudam a refletir energias positivas para a casa.

Feng Shui na Sala

O sofá deve estar virada de frente para a porta de entrada. Isso transmite acolhimento para qualquer um que entre em sua casa.

Assim como em outros cômodos da casa, a sala de estar deve conter muitos espelhos. Eles são os objetos de cura da casa e refletem energia boa para o restante do lar. Além disso, ficam extremamente bonitos.

Na hora de decorar, pense em: tapetes, almofadas e pufes. Esses objetos passam uma ideia de aconchego e convite para o ambiente.

Quadros e imagens devem estar transmitindo alegria, para elevar o astral. Então, foque em cores que transmitam isso.

Não deixe os cantos vazios, caso contrário, estagnação. Pequenas mesas, plantas, luminárias.

Legenda: O Feng Shui ensina que plantas atraem boas energias Foto: Shutterstock

Feng Shui no Quarto

A posição da cama deve ser pensada para que as energias certas circulem. Uma cabeceira tras segurança e proteção. Procure colocar a cama na frente de uma parede sólida, evite a janela.

Organização e limpeza devem estar em dia. Ali e o local do seu descanso que também reflete sua mente e sua alma. Deixar sujo e bagunçado atrapalha apenas você mesmo.

Foque em objetos que te tragam sentimentos bons. Evite coisas do passado que te remetem a momentos ruins. Evite também guardar qualquer coisa embaixo da cama.

Prateleiras ou móveis sobre a cama podem trazer o sentimento de sufoco porque acabam bloqueando a circulação de energia acima da sua cabeça.

Embora espelhos em quase todos os casos sejam bons, evite colocá-los de frente para a cama de tal forma que reflita enquanto você estiver dormindo. Isso pode atrapalhar seu sono.

