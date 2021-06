Felipe Neto revela descoberta de doença genética: 'monitorar a vida inteira'

O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (18) para revelar que foi diagnosticado com uma doença genética. Segundo os relatos dele, publicados no Twitter, a condição se chama 'hemocromatose incompleta heterozigótica', que resulta em uma alta concentração de ferro no sangue.

Por meio de uma série de publicações, Felipe Neto revelou como a doença se comportou no organismo nos últimos meses, e como o acompanhamento médico ajuda a situação a se manter estável.

"Não bastava depressão, doença de crohn e TDAH... Recentemente eu fui diagnosticado com hemocromatose incompleta heterozigótica. É uma mutação genética que resulta em alta concentração de ferro no meu sangue e pode trazer problemas", escreveu.

Legenda: Felipe Neto contou sobre o diagnóstico em publicação no Twitter Foto: reprodução/Twitter

Além disso, ele revelou, o hábito de checar os níveis de ferro no sangue deverá ser algo constante ao longo da vida.

"Não fiquem preocupados, o médico me informou que minha forma da doença é 'incompleta', o que significa que resulta em alta concentração de ferro (ferritina), mas não a ponto de ser um drama. Vamos monitorar a vida inteira e manter dentro de um número 'seguro", comunicou.

Diagnóstico da doença

Ainda no posicionamento nas redes sociais, Felipe Neto aproveitou para demonstrar aos seguidores como os exames feitos apresentam um quadro positivo da doença. O youtuber contou que a descobriu ainda no fim do ano passado.

Foto: reprodução/Twitter

"Em janeiro, minha ferritina estava em 642,9 ng/mL. O valor saudável é entre 30 e 400. Mas fomos reduzindo e no exame de semana passada bateu 455,7", comentou em um dos tuítes.

A publicação original de Felipe Neto ultrapassou a marca de 6,7 mil curtidas na rede social, enquanto seguidores deixaram mensagens de apoio ao influenciador.