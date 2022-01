Felipe Neto gasta mais de R$ 60 mil em shopping: 'Descobri por que cartões precisam de limite'

Felipe Neto revelou em suas redes sociais ter gasto R$ 60 mil em um shopping neste domingo (3). Segundo o youtuber, o motivo da gastança é para "afogar as mágoas". Isso porque recentemente ele terminou o namoro de cinco anos com a influenciadora Bruna Gomes, além de revelar a luta contra a depressão.

"Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri por que cartões de crédito PRECISAM de limite. Spoiler: não me senti melhor", disse ele no twitter.

"Tu gastou 26 mil (reais) em lençol?", questionou um seguidor. "Não. 60 (mil). Com os edredons, fronhas e toalhas. Isso só na Trousseau. Eu tô falando, mano. Ninguém deve ir ao shopping triste", respondeu o youtuber.

Depressão de Felipe Neto

Felipe Neto revelou a luta contra a depressão em um desabafo no último sábado (1º). Ao relatar a própria experiência, o youtuber incentivou que o público não enfrente o problema sozinho.

O influencer diz ter chegado ao "fundo do poço". Diferente do que se pode imaginar, não basta "levantar da cama", "sair de casa" ou "ir para as Maldivas" para que tudo se resolva. "Não há força que nos faça querer ir para as Maldivas", disse.

Ele explicou que tem recebido mensagens de carinho, mas também de ódio, que pode se tornar uma agravante em casos de transtornos mentais.

No relato, o youtuber se solidarizou com quem enfrenta problemas tão ou mais graves do que o dele e buscou conscientizar o público sobre lidar com transtornos mentais. "Eu sei que muitos que estão lendo isso estão com dores ainda maiores. E nesse momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho", disse.

Suporte familiar

Ele comparou que tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo de futebol sozinho, sem goleiro e tentar vencer um time completo. "Você não vai vencer. Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei, meus amigos organizaram um rodízio para ficar sempre gente na minha casa, 24 horas", contou.

A família tem sido outro suporte para o comunicador, assim como o amor que tem recebido dos fãs. Mas reconhece: "acho que nada disso estaria realmente funcionando se eu não estivesse com acompanhamento psiquiátrico e medicação". Ao destacar a importância de buscar ajuda profissional, Neto fez mais uma analogia.