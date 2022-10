Felipe Dylon aparece no Caldeirão; relembre sucessos e saiba como ele está hoje

"Ô menina, deixa disso, quero te conhecer". O refrão, tocado à exaustão no início dos anos 2000, é um dos sucessos de Felipe Dylon. O cantor participou do programa Caldeirão do Mion neste sábado (1º), dentro do quadro "Sobe o som". Pura nostalgia.

Relembremos a trajetória dele. Em 2003, aos 15 anos, o artista assinou contrato com a gravadora EMI Music para o lançamento do primeiro álbum. Nele, estavam os hits “Musa do Verão” e “Deixa Disso”, responsáveis pela venda de 120 mil cópias do álbum.

Legenda: Aos 15 anos, o artista assinou contrato para o lançamento do primeiro álbum; nele, os hits “Musa do Verão” e “Deixa Disso” Foto: Divulgação

No ano posterior, lançou o segundo álbum, "Amor de Verão", pelo qual ganhou certificado de platina pelas 170 mil cópias vendidas. Sem os serviços de streaming na época, Dylon era presença constante em vários programas. O sotaque carioca inconfundível contagiava o público.

E hoje, como ele está?

Dezoito anos depois, Felipe dá aulas em uma escola de música mantida com a mãe, no Rio de Janeiro. Os encontros são online, com opções individuais ou em grupos.

Aos 34 anos, o músico também oferece aos alunos a oportunidade de gravarem um dueto com ele. A atividade acontece no fim do curso. O valor cobrado, de acordo com informações do próprio artista, chega a R$300 por pessoa.

Ele também é bastante presente nas redes sociais, com mais de 93 mil seguidores. Sempre surfando, descreve a si mesmo como cantor no perfil.

Ao mesmo tempo, dá dicas de como está conseguindo perder peso. “Pular corda todos os dias e cuidar da alimentação é uma excelente combinação”, recomenda.

Relembre os principais sucessos do artista: