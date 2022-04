Feijoada "desconstruída" de Chay Suede vira piada na internet: "parece bolinha de cereal"

Um prato de feijoada postado pelo ator Chay Suede virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O clique da "feijoada desconstruída" acabou sendo motivo de piada e dando origem a diversos memes. Os internautas compararam a refeição, por exemplo, a bolinhas de cereal de chocolate.

O clique foi postado pelo ator de 29 anos nos stories do instagram. Os memes com um dos pratos mais famosos do Brasil postase por Chay logo tomaram as redes sociais, principalmente o Twitter, no qual os usuários, de forma bem humorada, disseram estar "decepcionados" com a feijoada do ator.

"Essa feijoada do Chay não pode ser chamada de feijoada", escreveu um seguidor. "Estou completamente devastado com a feijoada do Chay Suede", postou outro internauta. "Indignada que o Chay tá chamando cocô de cabrito de feijoada", brincou outro fã.

O restaurante que Chay Suede foi pertence à chef Helena Rizzo, jurada do programa "MasterChef", da Band". A feijoada desconstruída conta com esferas de feijão e carpaccio de pé de porco e é servido como entrada ao custo de R$ 38.