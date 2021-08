Faustão terá programa na Band de segunda a sexta no horário nobre

O apresentador Faustão deve estrear programa na Band no horário nobre. A atração vem sendo preparada para a faixa das 20h30 às 22h, de segunda a sexta-feira, e deve concorrer pela audiência com o Jornal Nacional e as novelas das nove da Globo. As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com a colunista Cristina Padiglione, Faustão deve ficar no espaço ocupado pelo programa religioso Show da Fé do pastor R. R. Soares. A produção entrará no ar após o Jornal da Band, que vem depois do Brasil Urgente — que tem uma das maiores audiências da emissora.

Conforme o portal Notícias da TV, o evangélico estava em negociação com a Band para ocupar a faixa da madrugada, entre 1h30 e 3h45. Atualmente, reprises de telejornais são veiculadas nesse horário.

Outros profissionais na Band

Além do apresentador, que teve a saída da Globo antecipada para junho, outros profissionais que trabalhavam com Faustão devem trocar de canal.

O redator-final do Domingão, José Armando Vanucci, e o diretor da Super Dança dos Famosos, Beto Silva vão para a Band. Os dois seguem os rumos de Chris Gomes, diretor do Domingão do Faustão, que deixou a Globo em maio.