Faustão tem alta adiada por médicos pela segunda vez, diz site

O apresentador Fausto Silva deve passar mais alguns dias internado para tratar uma infecção urinária. Inicialmente, ele voltaria para casa no sábado (12), mas os médicos decidiram mantê-lo em observação por mais 48 horas. As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV.



Aos 71 anos, Fausto Silva esperava receber alta entre domingo (13) e segunda (14), mas continuará em observação até a próxima terça (15).para ter certeza de que a infecção foi realmente controlada.





Faustão segue em internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Neste domingo (13), ele não apresentou o Domingão do Faustão. Para substituir o titular do programa, o jornalista Tiago Leifert foi convidado.

Segundo o Notícias da TV, o comunicador está sendo acompanhado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo nefrologista Bento Cardoso dos Santos e por seu médico pessoal, Arnaldo Cevidanes.