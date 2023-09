Faustão recebe alta do hospital neste domingo (10)

O apresentador Faustão recebeu alta na manhã deste domingo (10), informou um boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein divulgado nesta manhã.

"O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", diz o boletim médico, assinado pelos Fernando Bacal, cardiologista; Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e serviços hospitalares do hospital.

Na última sexta-feira (8), Faustão já havia deixado a unidade semi-intensiva para ser transferido para um apartamento.

Vídeo em hospital

A atualização mais recente feita em vídeo do apresentador mostrou um agradecimento à família do doador, que possibilitou o transplante de coração em caráter de urgência.

Além disso, Faustão ainda deu detalhes sobre como o corpo dele tem reagido desde o procedimento. "Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque fui entubado, mas já está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada. Nenhuma dor. Estou completamente recuperado", pontuou.

"Não acreditava que isso fosse acontecer. Para mim, foi uma tremenda surpresa. Mas, especialmente, o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos. Teve morte natural", afirmou, agradecendo diretamente os familiares do doador do órgão.