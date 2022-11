Fátima Bernardes comemora recuperação da Covid, mas confunde teste e corrige: 'ainda estou positivo'

Fátima Bernardes, nova apresentadora do "The Voice Brasil", comemorou ter se recuperado da Covid-19 nesta quinta-feira (17). No Twitter, publicou uma imagem que mostrava dois testes e escreveu: "Negativamos. Obrigada pela torcida". No entanto, a jornalista voltou atrás algumas horas depois, após internautas alertarem que um dos testes tinha dado positivo.

“Galera, obrigada pelo alerta. Falei com o médico e esse sombreado no meu teste significa que ainda estou positivo. Continuo dentro de casa em Recife. E sigo sem sintomas nesse 8º dia”, publicou algumas horas depois.

A primeira postagem repercutiu porque apesar de Fátima ter comemorado o fim da doença, um dos testes estava com duas listras, o que representa um diagnóstico positivo. Porém, a confusão ocorreu porque a segunda linha estava quase imperceptível.

Devido ao alerta dos seguidores, Fátima e o namorado, Túlio Gadelha, devem seguir em isolamento social.

Teste positivo para Covid-19

Na última segunda-feira (14), Fátima revelou que testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez e que, por isso, ficaria afastada do trabalho até negativar.

"Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do 'The Voice Brasil' estão garantidas. Não percam a estreia amanhã!", escreveu na segunda.

Fátima tem as quatro doses da vacina contra o novo coronavírus e cumpre o isolamento ao lado de Túlio Gadelha.