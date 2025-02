Fãs enfrentam calor em fila no RJ para primeiro show de Christina Aguilera no Brasil nesta quinta (6)

Enfrentando uma temperatura máxima de 39º graus, fãs da cantora Christina Aguilera já estão enfileirados no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, para assistir ao show da norte-americana. A previsão da produtora 30e é de que os portões sejam abertos às 18 horas. O espetáculo deve começar às 21h.

Segundo o g1, imagens aéreas produzidas pelo Globocop, o helicóptero da TV Globo, registraram vários fãs improvisando "sombrinhas" e barracas para se proteger do sol.

Show no Brasil

Christina Aguilera estreia no Brasil nesta quinta-feira. Ela chegou ao País ainda na segunda (3) e, desde então, se prepara para a apresentação, que deve contar com hits como "Genie in a Bottle", "Fighter", "What a Girl Wants" e "Come on Over Baby (All I Want Is You)".

Nesta semana, a norte-americana também irá se apresentar sábado (8) no CarnaUOL, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Além dela, também estarão presentes no festival nomes como Sean Paul e Steve Aoki.