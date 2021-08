Fãs do BTS comemoram aniversário de Jungkook no Twitter

No Brasil ainda é 31 de agosto, mas os 24 anos de Jungkook, o integrante mais novo do grupo BTS, já estão sendo celebrados entre os fãs brasileiros.

O aniversário do cantor é somente na quarta-feira, 1º de setembro, mas como o fuso horário da Coreia do Sul difere do Brasil, as comemorações por aqui começaram mais cedo.

Happy Birthday Jungkook

No twitter, a hashtag “HappyBirthdayJungkook“ reúne fãs do mundo todo parabenizando o artista. Junto a outras menções, já são mais de 1,3 milhão de tweets compartilhados, segundo informações do site popline.

A rede social, inclusive, está repleta de declarações de amor e felicitações pelo aniversário do cantor, nesta terça-feira.

"Eu sou tão feliz e grata por ter alguém como o Jungkook na minha vida! seja muito feliz e saudável", disse outra fã no twitter.

Em 12 de setembro, será a vez de RM comemorar mais um aniversário junto com o ARMY, segundo informações do site O Fuxico. Logo depois, vem o aniversário de Jimin, no dia 13 de outubro e, em dezembro, será a vez de Jin no dia 4 e V no dia 30.