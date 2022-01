Fãs de Harry Styles acampam em fila para comprar ingresso; show acontece em dezembro

O cantor inglês Harry Styles ainda não chegou ao Brasil, mas os fãs brasileiros já estão ansiosos para o show. Alguns admiradores do artista dormiram acampados na fila para comprar os ingressos da apresentação, em ruas em volta do Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O show está marcado para acontecer no dia 10 de dezembro, mas a venda dos ingressos ocorre presencialmente, no estádio, com abertura das vendas prevista para as 12h desta quarta-feira (26), e pela internet, a partir das 10h, no site oficial.

De acordo com informações do portal G1, as primeiras fãs da fila disseram ter chegado ao local um dia antes, desde as 12h da última terça-feira (25). Segundo elas, os ingressos no site para o show de São Paulo geraram problemas e muita concorrência e, por isso, decidiram tentar garantir um lugar presencialmente.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn