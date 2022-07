Fãs acusam evento UcconX de 'golpe' após artistas cancelarem presença; entenda

A feira de cultura pop Universe Creative Convention, a UcconX, que acontece no Anhembi, em São Paulo, anunciou o cancelamento da participação de alguns artistas, como Millie Bobby Brown, que interpreta a personagem Eleven em "Stranger Things". A publicação aconteceu nesta quarta-feira (27), e fãs acusaram a organização de golpe. As informações são do g1.

A justificativa para a ausência foi um diagnóstico de Covid-19, que impediu a vinda ao Brasil. Além da protagonista da produção da Netflix, George Takei, de "Star Trek" também teve a presença cancelada. O marido dele também positivou para a doença.

George Takei "Meu marido, Brad, ontem mesmo recebeu diagnóstico positivo para Covid. Ele está tossindo muito e sentindo muito mal, e eu não posso deixá-lo aqui sozinho. Por sorte, eu não contraí, para mim deu negativo. É um milagre maravilhoso."

O anúncio do cancelamento foi feito nos perfis oficiais da UcconX em redes sociais, mas foi apagado depois. A assessoria do evento explicou que posteriormente compartilhariam um comunicado mais detalhado.

Transferência dos ingressos

Em comunicado ao g1, a assessoria do UcconX detalhou que os ingressos para os painéis dos artistas cancelados foram transferidos para outros atores.

"Os ingressos adquiridos para os painéis, VIP PASS, FAN PASS da Millie Bobby Brown e George Takei permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Dacre Montgomery e Ian Somerhalder, respectivamente", detalhou.

A UcconX disponibilizou um e-mail para que a solicitação de reembolso do ingresso, no entanto, fãs reclamaram da desorganização para cancelamento.

O evento ocorre até domingo (31). Millie estaria presente entre os dias 30 e 31, enquanto Takkei viria nos dias 28 e 29.